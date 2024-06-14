Про це йдеться у заяві президента Володимира Зеленського.

Президент відзначив, що дуже задоволений угодами зі Сполученими Штатами і Японією, які підписали на полях саміту Групи семи в Італії у четвер, та нагадав, що тепер Україна має двосторонні безпекові угоди з усіма членами “Сімки” у продовження декларації G7 на полях вільнюського саміту НАТО.

“Загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання”, — заявив Володимир Зеленський.

Перед цим він розповів, що угода зі США містить положення щодо поставок Patriot та F-16.