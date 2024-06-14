Президент України Володимир Зеленський

Про це йдеться у заяві президента Володимира Зеленського.

Президент відзначив, що дуже задоволений угодами зі Сполученими Штатами і Японією, які підписали на полях саміту Групи семи в Італії у четвер, та нагадав, що тепер Україна має двосторонні безпекові угоди з усіма членами “Сімки” у продовження декларації G7 на полях вільнюського саміту НАТО.

“Загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання”, заявив Володимир Зеленський.

Перед цим він розповів, що угода зі США містить положення щодо поставок Patriot та F-16.