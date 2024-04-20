Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 20 квітня щодо протидії негативним наслідкам азартних ігор в Інтернеті.

Згаданий вище указ вже оприлюднений на сайті Президента України, датований 20 квітня і набирає чинності з дня його опублікування.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року “Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет”, – згадано у документі.

Протягом місяця уряд повинен:

Розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор з використанням символікі ЗСУ та інших військових формувань; Заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця, а також визначити безперервний час участі для одного акаунта у грі на тиждень; Зобовʼязати фасилітатора азартних ігор встановити обмеження для гравця перед початком гри з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на місяць; Впровадити державну систему онлайн-відстеження; Провести національну інформаційно-розʼяснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор та блокуванні нелегальних сайтів, де надається доступ до азартних ігор.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ та керівництво інших військових формувань мають запровадити на період воєнного стану заборону військовослужбовцям доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх у Інтернеті.

МОЗ протягом трьох місяців розробить клінічний протокол лікування від ігрової залежності.

Мінцифра проведе у місячний строк переговори з компаніями Apple та Google щодо заборони розміщення застосунків із азартними іграми без відповідної ліцензії на території України у їх магазинах додатків.