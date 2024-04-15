Указ №228/2024 від 15 квітня оприлюднений на сайті Президента.
Згідно з указом №229/2024, на посаду заступника секретаря РНБО Президент призначив Андрія Кононенка.
Олексій Соловйов перебував на посаді заступника секретаря РНБО з 25 лютого 2020 року.
Нагадаємо, що 5 квітня Президент України затвердив санкції РНБО проти 86 компаній та семи бізнесменів.
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