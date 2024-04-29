Про це повідомляє Delfi.

До пакету допомоги увійшли високовольтний трансформатор ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, який раніше використовувався на Ризькій ГЕС, компресор стиснутого повітря GR110 та 60 тонн трансформаторної олії.

Зазначається, що з доставкою негабаритного вантажу до призначення допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба. Транспортні витрати покрито Євросоюзом.

“З постачанням високовольтного трансформатора, олії та компресора мешканцям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об’єктів. Давайте будемо єдині, поки Україна не переможе”, – сказав Арніс Кургс, адміністративний директор AS. Latvenergo”.