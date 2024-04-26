Про це йдеться у повідомленні МЗС України.
“Я надзвичайно вдячний Латвії за лідерство в “Коаліції дронів”. Ми ведемо зараз спільну роботу над нарощуванням цього виробництва – потрібно більше дронів. Я вважаю, що українські та латвійські компанії можуть дійсно багато зробити в цьому напрямку”, – сказав очільник відомства Дмитро Кулеба.
Зокрема, Латвія приєднатися до чеської ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів та зауважив, що тема виробництва снарядів була однією з центральних у ході двосторонніх переговорів.
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