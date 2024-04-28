Про це повідомляє Міністерство енергетики України на сторінці у Facebook.
Зазначається, що ключовими темами розмови стали підтримка нашої країни Латвією через Фонд підтримки енергетики України, створений за ініціативи очільника Міненерго Германа Галущенка та єврокомісара Кадрі Сімсон, а також інвестиції в українську енергетичну сферу.
Також йшлося про можливість використання на українських пошкоджених теплових станціях обладнання з виведеної з експлуатації латвійської ТЕЦ. Крім того, сторони поговорили про підтримку урядом Латвії України на шляху інтеграції в Євросоюз.
“Латвія – одна з країн, завдяки підтримці яких українська енергетика зберігає стійкість під ударами ворога. З початку повномасштабного вторгнення Латвія надала Україні понад 500 тонн енергетичного обладнання, серед якого – трансформатори, генератори, електричне обладнання та витратні матеріали, також спеціальна техніка”, – резюмує пресслужба Міненергетики.
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