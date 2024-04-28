Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже і заступник міністра енергетики України Микола Колісник ознайомилися з роботою одного з енергетичних об’єктів, який пошкодили російські терористи.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України на сторінці у Facebook.

Зазначається, що ключовими темами розмови стали підтримка нашої країни Латвією через Фонд підтримки енергетики України, створений за ініціативи очільника Міненерго Германа Галущенка та єврокомісара Кадрі Сімсон, а також інвестиції в українську енергетичну сферу.

Також йшлося про можливість використання на українських пошкоджених теплових станціях обладнання з виведеної з експлуатації латвійської ТЕЦ. Крім того, сторони поговорили про підтримку урядом Латвії України на шляху інтеграції в Євросоюз.

“Латвія – одна з країн, завдяки підтримці яких українська енергетика зберігає стійкість під ударами ворога. З початку повномасштабного вторгнення Латвія надала Україні понад 500 тонн енергетичного обладнання, серед якого – трансформатори, генератори, електричне обладнання та витратні матеріали, також спеціальна техніка”, – резюмує пресслужба Міненергетики.