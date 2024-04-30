Про це високопосадовиця повідомила у коментарі Deutsche Welle.
За словами Стефанішиної, надання власних даних ТЦК і СП не означає автоматичну мобілізацію на фронт.
“Україна ухвалила закон щодо мобілізації і ми маємо розуміти, в якому обсязі можемо заміняти чоловіків на полі бою. Мовиться про потенціал мобілізації — облік та інформацію. І це першочергова мета нашого рішення”, — сказала вона.
Міністерка розповіла, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілви Йоганссон, щоб обговорити питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, бо чинний, за її словами, механізм тимчасового захисту в ЄС діє до березня 2025 року.
“Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в державу, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти”, — додала Стефанішина.
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