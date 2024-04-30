Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Про це високопосадовиця повідомила у коментарі Deutsche Welle.

За словами Стефанішиної, надання власних даних ТЦК і СП не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

“Україна ухвалила закон щодо мобілізації і ми маємо розуміти, в якому обсязі можемо заміняти чоловіків на полі бою. Мовиться про потенціал мобілізації — облік та інформацію. І це першочергова мета нашого рішення”, — сказала вона.

Міністерка розповіла, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілви Йоганссон, щоб обговорити питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, бо чинний, за її словами, механізм тимчасового захисту в ЄС діє до березня 2025 року.

“Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в державу, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти”, — додала Стефанішина.