Про це йдеться в звіті ISW .

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ на південний захід і захід від Авдіївки. На геолокаційних кадрах, опублікованих 31 березня, видні їхні підрозділи просунулися вулицею Гагаріна в Водяному і вийшли на західну околицю населеного пункту.

Геолокаційні кадри, опубліковані в період з 30 березня по 1 квітня, підтверджують, що російські війська намагалися додатково просуватися на захід від Тоненького.

Відомий російський мілблогер поскаржився, що просуванню окупантів у районі Авдіївки заважають некомпетентні російські командири тактичного рівня, які більше зацікавлені в просуванні своєї кар’єри, ніж у захисті своїх людей.

Опубліковані 31 березня геолокаційні кадри вказують, що війська РФ незначно просунулися на північ від Козачих Лагерів (3 км від річки Дніпро на східному березі Херсонщини), хоча це й малоймовірно протягом останньої доби.

Російські та українські сили повідомляли про продовження боїв у Кринках.