Понад 150 громадян Чехії отримали дозвіл на вступ до Збройних сил України від президента Петра Павла та його попередника Мілоша Земана.

Про це повідомляє чеське видання CT24.

Зазначаєтсья, у майбутньому ця кількість може збільшитися.

Офіс чинного президента Петра Павла у співпраці з міністерствами працює над вдосконаленням процесу затвердження дозволів для громадян Чехії на участь у війні проти РФ на боці України, щоб зробити його більш гнучким.

У січні 2024 року польські прикордонники затримали 15-річного школяра з Чехії, який їхав воювати проти Росії на боці Збройних сил України. Однак за сприяння офіцерів Сілезького відділу прикордонної служби хлопця повернули додому.

Станом на 29 липня 2023 року президент Чехії Петр Павел підписав 14 позитивних рішень про згоду на вступ громадян Чехії до Збройних сил України.

Усього глава держави мав 146 згод на приєднання до українських Збройних сил. Крім того, 132 згоди на участь у бойових діях на боці України підписав колишній президент Чехії Мілош Земан.