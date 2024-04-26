Служба безпеки України закликала усіх сприймати заяви представників Білорусі про наявність терористів у київських лікарнях як прояв маніпуляції та спроби дискредитувати Україну.

Про це повідомили у Telegram-каналі СБУ.

“Водночас наша держава вже третій рік протидіє ворогу в повномасштабній війні, та всі громадяни розуміють важливість дотримання правил безпеки. Тож і спецслужби, і місцеві влади реагують на кожну потенційну загрозу, згідно з передбаченими протоколами дій”, — мовиться у повідомленні.

Служба безпеки наголошує, що всі потенційні загрози розглядаються і приймаються відповідні заходи для забезпечення безпеки країни.

“Представникам білоруського режиму, що повністю здав свою державу Росії, варто зрозуміти просту річ — люди, котрі захищають Україну від окупантів, є героями, а не терористами. Бо справжні терористи перебувають у Кремлі, й вони обов’язково отримають покарання за свої злочини“, — наголосили у Службі безпеки.

У СБУ додали, що “білоруській владі треба не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поруч із кремлівським диктатором”.