На Мелітопольському напрямку діють поліцейські-спецпризначенці із Запорізької області, які використовують різноманітні засоби для боротьби з окупантами.

Національна поліція Запорізької області показала відео, де демонструється ефективна робота цих спеціальних підрозділів.

Відео показує, як поліцейські використовують різні засоби для виявлення та нейтралізації ворожої армії, включаючи FPV-дрони та “залізні пташки”.

“«Залізні пташки» в умілих руках – смертоносна зброя проти ворожої армії. Жива сила противника, фортифікаційні споруди, бронетехніка і не тільки – «мавіки» та FPV-дрони нещадні до тих, хто прийшов загарбати нашу землю”, — йдеться в повідомленні.