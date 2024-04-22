Національна поліція Запорізької області показала відео, де демонструється ефективна робота цих спеціальних підрозділів.
Відео показує, як поліцейські використовують різні засоби для виявлення та нейтралізації ворожої армії, включаючи FPV-дрони та “залізні пташки”.
“«Залізні пташки» в умілих руках – смертоносна зброя проти ворожої армії.
Жива сила противника, фортифікаційні споруди, бронетехніка і не тільки – «мавіки» та FPV-дрони нещадні до тих, хто прийшов загарбати нашу землю”, — йдеться в повідомленні.
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