Як повідомляє Reuters, музичні відео в бета версії, будуть доступні преміум-підписникам в Великобританії, Німеччині, Італії Нідерландах, Подбщі, Швеції, Бразилії, Колумбії, Філіпінах, Індонезії та Кенії.
Варто зазначити, що хоча компанія Spotify прагне охопити 1 мільярд користувачів до 2030 року, новий план Spotify стикається з конкуренцією з боку Apple Music та YouTube, який зокрема, дозволяє користувачам безкоштовно дивитися музичні кліпи.
“Впровадження Spotify буде включати обмежений каталог музичних кліпів, включаючи хіти світових виконавців, таких як Ед Ширан… або місцевих фаворитів”, — пише Reuters.