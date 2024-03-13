13 березня Шведська музична потокова компанія Spotify випускає повнометражні музичні кліпи в рамках обмеженої бета-версі для підписників рівня "Преміум". Тим самим, компанія виходить на арену, на котрій майже два десятиліття домінував YouTube

Як повідомляє Reuters, музичні відео в бета версії, будуть доступні преміум-підписникам в Великобританії, Німеччині, Італії Нідерландах, Подбщі, Швеції, Бразилії, Колумбії, Філіпінах, Індонезії та Кенії.

Варто зазначити, що хоча компанія Spotify прагне охопити 1 мільярд користувачів до 2030 року, новий план Spotify стикається з конкуренцією з боку Apple Music та YouTube, який зокрема, дозволяє користувачам безкоштовно дивитися музичні кліпи.