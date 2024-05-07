Сьогодні, 7 травня, відбувається збільшення споживання електроенергії через зниження температури. Негода призвела до знеструмлення 53 населених пунктів у трьох областях України.

Про це повідомляє пресцентр “Укренерго”.

За даними компанії, на сьогодні запланована рекордно висока максимальна потужність імпорту в окремі години.

“Сьогодні о 09:50 споживання на 9,4% вище, ніж вчора в цей же час. Вчора, 6 травня, споживання досягло максимуму після 21:00, його рівень був на 7% нижчим за добовий максимум попереднього робочого дня – п’ятниці, 3 травня”, — йдеться у повідомленні.

Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 102 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Через грозу та вітер на ранок знеструмлено 53 населені пункти в Житомирській, Сумській та Чернігівській областях.

Також, за даними “Укренерго”, через бойові дії є нові знеструмлення у Запорізькій, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Нагадаємо, що окупанти у ніч на 6 травня завдали ракетно-дронового удару по об’єкту “Укренерго” на Сумщині.