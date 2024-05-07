У Росії Володимир Путін взяв участь у "інавгурації" та склав присягу на посаду президента.

Відповідні кадри з “інавгурації” Путіна опублікували російські ЗМІ.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України не визнає Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії. Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що вибори у РФ не відповідали стандартам свободи та справедливості.

Резолюції ПАРЄ та Європарламенту підтвердили неправомірність “виборів” на тимчасово окупованих територіях України та недемократичний характер голосування на території РФ.

Путін розпочав свій п’ятий термін на посаді президента терміном на шість років. У своїй промові він заявив, що метою розвитку країни буде “народозбереження” та підтримка “багатовікових сімейних цінностей”.

Під час промови він заявив, що “інтереси та безпека РФ будуть основними для його нового терміну”, та додав, що Росія, яка “зіштовхнулася з серйозними викликами, гідно пройде тяжкий період”.

Путін також зазначив, що Росія буде продовжувати співпрацю з партнерами для формування “багатополярного світового порядку”, і додав, що Росія не відмовлятиметься від спілкування із західними країнами, якщо вони не вестимуть діалогу з позиції “пихатості і власної винятковості”.

Церемонія “інавгурації” завершилася салютом із 30 залпів, а після цього Путін прийняв парад президентського полку в Кремлі.