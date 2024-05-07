Як повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України, прикордонники-аеророзвідники бригади “Помста” кілька разів успішно влучили по російським підрозділам із дронів та міномету.
“Закидають скиди точнісінько в бліндажі та корегують роботу міномета по ворожих позиціях”, – йдеться в повідомленні.
На відео видно, як українські прикордонники влучачи снарядом у близько десяток позицій російських сил, які розмістились у лісосмугах.
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