Про місце атаки по російським позиціям не повідомляється.

Як повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України, прикордонники-аеророзвідники бригади “Помста” кілька разів успішно влучили по російським підрозділам із дронів та міномету.

“Закидають скиди точнісінько в бліндажі та корегують роботу міномета по ворожих позиціях”, – йдеться в повідомленні.

На відео видно, як українські прикордонники влучачи снарядом у близько десяток позицій російських сил, які розмістились у лісосмугах.