За даними української редакції видання, на інавгурації будуть присутніми представники Угорщини, Словаччини, Греції, Мальти, Кіпра та Франції.

Журнаілсти пишуть, що свою участь планувала також Бельгія, але стало відомо сьогодні вранці, що в країні відмовилися брати участь у заході.

Російський «Інтерфакс» 6 травня повідомив, що запрошення на інавгурацію Путіна в Москву відправили очільникам усіх дипломатичних відомств. Reuters пише, що більша частина західних країн відмовилася від запрошення — зокрема, заходи ігнорують 20 країн ЄС.

«Ні, у нас не буде представника на інавгурації», — також сказав представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Дипломатиче джерело Reuters в Парижі повідомило, що від Франції в церемонії інавгурації Путін буде брати участь у посол в Росії П’єр Леві.

Як пише Суспільне, на інавгурації російського лідера Володимира Путіна буде присутній посол Франції. Проте, за словами джерела французької дипломатії, це “не означає, що Франція визнає обрання Путіна легітимним або що вона підтримує його”.

“Францію на цій церемонії представлятиме наш посол в Росії. Нагадую, що Франція взяла до відома результати президентських виборів в Росії 18 березня, суворо засуджуючи контекст репресій, в якому вони проходили, позбавляючи виборців реального вибору, а також організацію так званих виборів на незаконно тимчасово окупованих територіях України, що є порушенням міжнародного права та Статуту ООН, про що ми заявили в публічному комюніке. Участь нашого посла не означає, що ми вважаємо обрання Путіна легітимним або що ми «визнаємо» його, це означає лише те, що у нас є посольство в Москві”, — додав співрозмовник видання.