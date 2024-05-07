Про це Сили оборони півдня України повідомили в Telegram.
«На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 6 штурмів: 2 – в районі Старомайорського та 4 – в районі Роботиного», – йдеться у повідомленні.
Українськими військовими стверджується, що на лівому березі Дніпра окупованої росіянами території Херсонської області сили РФ здійснили три безуспішні штурми, зазнали втрат і відійшли на свої вихідні позиції.
За добу, як зазначається, було зафіксовано проліт 192 ворожих розвідувальних безпілотників.
- За останню добу армія РФ втратила 1160 солдатів, — Генштаб
- За добу на фронті відбулося 97 боєзіткнень, — Генштаб ЗСУ
- В Білому дому прокоментували ядерні погрози Москви: РФ просто треба вивести свої війська