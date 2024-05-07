Травм дістали семеро людей внаслідок ДТП КамАЗу з мікроавтобусом у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомляє поліція Києва.

“Автопригода трапилась сьогодні близько 8:00. За попередньою інформацією, водій КамАЗу, рухаючись по проспекту Георгія Нарбута, виконував маневр повороту з другої смуги, внаслідок чого відбулось зіткнення з мікроавтобусом”, – йдеться в повідомленні.

Наразі відомо відомо, за даними правоохоронців, що травмувалися водій маршрутки та шестеро його пасажирів, їх ушпиталили до медичного закладу. Стан постраждалих встановлюється.

На місці працює слідчо-оперативна група столичного Главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.