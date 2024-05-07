Про це в етері “Сніданок з 1+1” сказав голова управління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького в ефірі “Сніданок з 1+1”.

“Наслідки цієї атаки для споживачів усунені майже на 100%. Йде відновлення пошкодженого обладнання, а споживачі заживлені за резервними схемами”, – сказав він.

За його словами, енергетики мають відпрацьовані механізми відновлення практично на кожен випадок атаки по кожній області.

“Найважливіше, що енергопостачання відновлюється в короткий термін”, – сказав Кудрицький.

Нагадаємо, що в ніч проти 6 травня російські військові обстріляли енергетичну інфраструктуру Сумщини.

Внаслідок атак одночасно було знеструмлено більше 400 тисяч споживачів у Сумах та населених пунктах області.

Потім у міській раді Сум повідомили, що світло вдалося повернути для 95% споживачів. Також вдалося забезпечити електроенергією об’єкти КП “Міськводоканал”, але вночі, щоб поповнити запаси води, водопостачання у місті знову відключали.