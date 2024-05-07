У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони стверджують, що для ураження суден РФ в окупованому Криму українські спецпризначенці постійно вигадують нові методи.

Про це представник ГУР Андрій Юсов сказав в етері “Радіо Свобода“, коли коментував ураження російського швидкісного патрульного катера “Манґуст”, що сталося напередодні.

“Вони (російські військові –ред.) безумовно роблять висновки і намагаються будувати нові огорожі в різний спосіб на різних ділянках. Безумовно, намагаються враховувати. Але зрештою, і оператори Magura (морський дрон), і спецпризначенці ГУР не повторюються кожного разу, діють нелінійно. Тому попри те, що вони намагаються ховати кораблі, переводити їх, переховувати, будувати нові загородження, знаходять нові й нові способи показати, що ГУР і Magura працюють надзвичайно ефективно. Ще три мільйони доларів – це нерухомість, яка є вже на морському дні”, — сказав представник управління.

6 травня ГУР стверджувало, що за допомогою ударного морського дрона Magura V5 їхній підрозділ «Group 13» знищив російський швидкісний патрульний катер проєкту 12150 «Манґуст» в окупованому Криму. За інформацією управління, катери такого класу використовуються флотом РФ та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна, щоб патрулювати акваторії, для боротьби з диверсантами та для пошуково-рятувальних операцій. У ГУР повідомляють, що приблизна вартість знищеного «Манґуста» становить близько 3 мільйонів доларів.