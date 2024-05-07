Про це повідомляє поліція Сумської області.
“Упродовж минулої доби війська РФ відкривали вогонь по території області. Загалом зафіксовано 224 удари. Внаслідок обстрілів загинула людина, отримали поранення 2 малолітніх дітей та 2 дорослих”, – йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, внаслідок обстрілів пошкоджені 10 приватних будинків, 3 приватних домоволодіння, 6 багатоквартирних будинків, 8 транспортних засобів, 2 будівлі елеватору, а також дві адмінбудівлі, об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури, майно одного з підприємств, магазин та складське приміщення.
Також знищено ангар підприємства та сталося загорання резервуару з паливо-мастильними матеріалами, додали в поліції.
За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст.438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».
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