В Сумській облаті внаслідок російських обстрлів за добу загинула людина. Четверо поранених, серед них малолітні діти.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

“Упродовж минулої доби війська РФ відкривали вогонь по території області. Загалом зафіксовано 224 удари. Внаслідок обстрілів загинула людина, отримали поранення 2 малолітніх дітей та 2 дорослих”, – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, внаслідок обстрілів пошкоджені 10 приватних будинків, 3 приватних домоволодіння, 6 багатоквартирних будинків, 8 транспортних засобів, 2 будівлі елеватору, а також дві адмінбудівлі, об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури, майно одного з підприємств, магазин та складське приміщення.

Також знищено ангар підприємства та сталося загорання резервуару з паливо-мастильними матеріалами, додали в поліції.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст.438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».