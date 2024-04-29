США придбали у Казахстану щонайменше 81 літак радянського виробництва, зокрема МіГ-27, МіГ-29 і Су-24.

Kyiv Post припускає, що їх можуть передати Україні.

Як пише видання, протягом кількох років Казахстан поступово замінював свій застарілий парк бойових літаків радянського виробництва сучасними версіями, такими як російські багатоцільові літаки Су-30СМ.

Країна продала на аукціоні 117 винищувачів і бомбардувальників радянських часів, зокрема перехоплювачі МіГ-31, винищувачі-бомбардувальники МіГ-27, винищувачі МіГ-29 і бомбардувальники Су-24 1970-х і 1980-х років. Оголошена вартість продажу склала один мільярд казахстанських тенге ($2,26 млн).

У пропозиції про продаж вказувалося, що літаки були в непридатному стані, їх модернізація вважалася економічно недоцільною, а їх використання як джерела запасних частин обмежене.

“Мотив покупки США залишається нерозкритим. Але йдеться про можливість їх потенційного використання в Україні, де подібні літаки перебувають на озброєнні. Продаж здійснювався через офшори”, – пише видання.

Журналіст припускає, що, зважаючи на те, що Україна продовжує покладатися на зброю радянської епохи, літак міг слугувати як джерело запасних частин або бути стратегічно розгорнутим як приманка на аеродромах.