Сполучені Штати Америки запропонували партнерам G7 випустити облігації для допомоги України на $50 млрд, використовуючи доходи від заморожених російських активів



Про це повідомляє Bloomberg.

Пропозиція передбачає об’єднання активів російського центрального банку на суму 280 мільярдів доларів, які були заморожені країнами G7 та Європейським Союзом, прибутки від яких підтримають так звані «облігації свободи», повідомили джерела видання.

Понад дві третини заморожених активів Росії заблоковано в ЄС, де вони дають близько 3,6 мільярда доларів чистого прибутку на рік. Надходження від пропозиції облігацій майже дорівнюватимуть 60 мільярдам доларів допомоги США, які все ще застрягли в Конгресі.

Обговорення цього плану поки що знаходяться на ранній стадії. Деякі країни «Великої сімки», включаючи Німеччину та Францію, поставилися до ідеї з обережністю. При цьому окремі країни ЄС, зокрема Естонія, закликали союзників бути сміливішими.

Аргумент США полягає в тому, щоб розробити варіант, який максимізує дохід, отриманий від заморожених активів, що дозволить надалі направити всі фінанси Україні.