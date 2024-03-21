Про це розповів прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час Київського Безпекового Форуму у четвер, 21 березня.

За словами прем’єр-міністра, це фінансування включає 250 млн євро на ініціативу Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів.

“І це не останній наш внесок. Ми також наполегливо працюємо, аби 24 нідерландські літаки F-16 якомога швидше опинилися в небі на Україною”, — сказав Рютте.

Він наголосив, що не менш важливим є питання відповідальності та відновлення справедливості після закінчення війни. Це найважливіша частина Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Рютте також анонсував, що 2 квітня Нідерланди як співорганізатори приймуть у Гаазі конференцію “Відновлення справедливості для України”.