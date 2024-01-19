Компанія, яка належить підприємцю Івані Мазепі, планувала будувати котеджне містечко під Києвом. Згідно з даними анонімних джерел, ДБР підозрює порушення під час виділення землі, наразі бізнесмен вже прибув до Печерського районого суду міста Києва.

18 січня під час перетину українського кордону правоохоронці затримали власника компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Водночас до його київського офісу завітали працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) і почали обшук.

Затримання відбулось о 15:00 на КПП “Медика–Шегині” у момент, коли 47-річний Мазепа мав намір виїхати за кордон.

Тим часом у Києві ДБР почало обшук в офісі Мазепи. Можлива причина обшуку — порушення під час отримання права на землю на будівництво котеджного містечка Goodlife Park у Вишгородському районі на Київщині.