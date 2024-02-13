Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
“96 поданих декларацій забезпечать надходження до бюджету на суму 2,51 млрд гривень. По відношенню до 3 кварталу сума надходжень збільшилась на 421 млн гривень”, – повідомив він.
Найбільшими платниками в 4 кварталі 2023 року стали корпорації Google, Sony, Etsy, Apple, Meta, компанія Wargaming Group та стримінгова платформа Netflix.
“OnlyFans за надання послуг на території України у 2023 році нарахувала та сплатила 1,27 млн доларів”, – продовжив Гетманцев.