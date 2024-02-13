Особи-нерезиденти, що надають електронні послуги, сплатили податки в Україні за підсумками минулого року. Зокрема, сервіс OnlyFans за минулий рік сплатив до бюджету 1,27 мільйона доларів.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

“96 поданих декларацій забезпечать надходження до бюджету на суму 2,51 млрд гривень. По відношенню до 3 кварталу сума надходжень збільшилась на 421 млн гривень”, – повідомив він.

Найбільшими платниками в 4 кварталі 2023 року стали корпорації Google, Sony, Etsy, Apple, Meta, компанія Wargaming Group та стримінгова платформа Netflix.