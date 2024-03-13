Повідомляє Сумська ОВА у Telegram

Місцева влада не повідомила про постраждалих.

На фото видно, що зруйновано кілька поверхів п’ятиповерхівки.

На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби. Наслідки авіаційного удару уточнюються.