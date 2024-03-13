Повідомляє Сумська ОВА у Telegram
Місцева влада не повідомила про постраждалих.
На фото видно, що зруйновано кілька поверхів п’ятиповерхівки.
На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби. Наслідки авіаційного удару уточнюються.
У ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу "Шахед". Один з них влучив у багатоквартирний будинок.
Повідомляє Сумська ОВА у Telegram
Місцева влада не повідомила про постраждалих.
На фото видно, що зруйновано кілька поверхів п’ятиповерхівки.
На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби. Наслідки авіаційного удару уточнюються.