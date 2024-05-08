Російське вторгнення в Україну не можна припинити, винагороджуючи Росію за агресію.

Про це президент Італії Серджіо Маттарелла заявив на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Він підкреслив, що Італія, яка головує в G7, та багато інших міжнародних партнерів виступають на захист України, виявляючи солідарність з країнами, що постраждали від агресії в порушення Статуту ООН.

“Жодна держава, незалежно від того, наскільки вона потужна чи оснащена загрозливим ядерним арсеналом, не може думати про порушення принципів, включаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність іншої країни, не наражаючись на санкції”, — сказав він.

Маттарелла підкреслив, що Росія “Росія несе велику історичну відповідальність за те, що повернула війну в серце європейського континенту”, що порушило мир після двох світових воєн та розпаду Радянського Союзу.

Він відзначив, що вторгнення Росії в Україну не лише регіональний конфлікт, але й призвело до глобальних наслідків, таких як дефіцит продуктів харчування та енергії в деяких частинах Африки.

Президент Італії підкреслив, що війна в Україні триває третій рік, і Італія разом з міжнародними партнерами віддані досягненню мирного та довготривалого вирішення конфлікту.

“Але не будь-якого рішення, не кажучи вже про рішення, яке б винагородило агресора і принизило тих, на кого він напав, створивши небезпечний прецедент для всіх. Якщо мир має бути справедливим і довготривалим, він повинен ґрунтуватися на благородних і неодмінних принципах міжнародного права і Статуту ООН”, — додав він.