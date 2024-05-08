Про це пише російський “Комерсант”.
Цю ініціативу очікують на розгляді в найближчий час. Віце-прем’єр Олександр Новак заявив, що це розглядається тимчасово, лише на період, щоб уникнути дефіциту пізніше.
Зазначено, що наразі на російському ринку є перенасиченість бензином. У Міненерго запевнили, що моніторять ринок “на предмет вжиття заходів як у частині недопущення дефіциту, так і в частині уникнення затоварення”.
Нагадаємо, що уряд Росії раніше вирішив заборонити експорт бензину та збільшити обсяги продажу дизельного пального на біржі до 16% протягом півроку для стримування зростання цін на паливо.