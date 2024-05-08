Про це в інтерв’ю LRT повідомляє міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

На питання щодо темпів постачання західної допомоги Україні, Оллонґрен заявила, що для українських військових поставки забирають занадто багато часу, а її обсяги вважатимуться недостатніми. Втім, як вона відзначила, війна – це “складне і страшне явище”.

За словами міністра, наразі Росія має певну перевагу на фронті, але вона переконана, що це можна змінити, якщо посилити обсяги виробництво боєприпасів, дронів й інших нових технологій, які надають Україні та посилити українську протиповітряну оборону (ППО).

Оллонґрен додала, що Україна здатна досягти успіху, втім Захід повинен активно підтримувати свого союзника.