Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
“Прокурори у суді довели, що чоловік, який свого часу служив на Луцькому військовому аеродромі, погодився виконувати завдання завербованого російськими спецслужбами знайомого волинянина та став частиною ворожої агентурної мережі”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що будучи у середовищі військовослужбовців засуджений дізнавався усю інформацію про аеродром – охорону, кількість, види та типи літаків, запаси озброєння тощо.
“Ці розвідувальні дані згодом передавалися представнику головного управління генштабу збройних сил рф”, — додали в Офісі Генпрокурора.
Діяльність ворожих агентів була припинена на Волині у березні 2020 року, додали в повідомленні.
Також було зазнаено, що суд першої інстанції призначив “куратору” засудженого покарання у виді 14 років позбавлення волі, однак це рішення було оскаржено. Зараз провадження перебуває у розгляді апеляційного суду.
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