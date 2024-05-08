Укренерго зазначає про повернення до віялових відключень після масованого російського удару по енергосистемі вночі 8 квітня.

Про це повідомляє Укренерго в Telegram.

“Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго. Причина – дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами”, – йдеться у повідомленні.

Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр «Укренерго» застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Сумській областях.