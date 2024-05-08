Володимир Путін має намір повернути імперські та автократичні структури в Європу, змінивши її політичну карту.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на Європейському економічному конгресі в Катовіце 7 травня.

“Війна Путіна — це перекроювання карти Європи, але це також війна проти нашого Союзу та всієї глобальної системи, заснованої на правилах”, — сказала вона.

За її словами, Путін хоче повернути імперію та автократичне правління над Європою та її громадянами, додавши, що не варто мати ілюзій щодо намірів російського президента.

Фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликали Європу збільшити витрати на оборону та інвестувати в європейську оборонну промисловість для забезпечення безпеки перед загрозами, які створює конфлікт в Україні.

“Захист Європи є завданням для всієї Європи”, – сказала вона.

Також Урсула додала, що не може бути справжньої безпеки без сильної економіки.