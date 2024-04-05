За минулий рік сталося понад тисячу випадків конфліктів між цивільними та представниками військкоматів.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі Суспільному.

Відповідаючи на запитання, скільки було «гучних епізодів» і конфліктів між цивільними та ТЦК, Лубінець повідомив: «Понад тисячу у 2023 році».

«Цього року — вже понад 300 подібних випадків. Це, скажімо так, кейси, у яких потрібно розбиратися. Звернень набагато більше», — сказав він.

Також, за словами Лубінця, співробітники ТЦК не отримують реального покарання навіть за найбільш кричущі випадки порушення прав цивільних.

«Мене інформують, що відкрито дисциплінарне провадження, на когось наклали адміністративне стягнення. Але я не бачу, навіть за максимально ганебними випадками, реального покарання», — зазначив він.