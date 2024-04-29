Якщо ультраправа конгресвумен Марджорі Тейлор Грін винесе це питання на голосування, член Палати представників США від демократів Джаред Московіц заявив, що його однопартійці не підтримають відставку спікера-республіканця Майка Джонсона.

Про це повідомляє The Hill.

Раніше в інтерв’ю телеканалу MSNBC Джаред Московіц говорив, що демократи візьмуть приклад з лідера їхньої меншості в Палаті представників Хакіма Джеффріса та завадять планам ультраправої конгресвумен Марджорі Тейлор Грін.

“Ідея дозволити їй усунути будь-якого спікера й мати цей потужний момент. Демократи нізащо не дозволять їй це зробити. Я не дозволю їй цього зробити”, – запевнив Московіц.

За його словами, Грін “дозволила б спалити весь світ своєю ізоляціоністською зовнішньою політикою”. Московіц також нагадав, як вона говорила про вихід штатів зі складу США.

“Ми не дозволимо їй назвати навіть поштове відділення. Ми не дозволимо їй усунути спікера”, – резюмував він.

Раніше після схвалення бюджету у Палаті представників трампістка Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера Джонсона, звинувативши його у тому, що він “занадто багато віддав” президенту Джо Байдену та демократам під час переговорів про фінансування уряду.