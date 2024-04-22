Протягом тижня перед голосування за виділення допомоги Україні спікер Палати представників Майк Джонсон стояв перед дилемою: далі відмовляти у винесенні цього питання на розгляд Конгресу чи наразитися на ризик бути звільненим з нинішньої посади.

Про це пише The New York Times.

Джонсон зазначив, що на його позицію стосовно законопроєкту про допомогу вплинула доповідь директора ЦРУ Вільяма Бернса.

Минулого тижня Джонсон заявив, що “історія судить нас за те, що ми робимо”. Тоді ж він сказав, що, на його думку, надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим. Спікер пояснив зміну своєї думки частково доповідями розвідки.

“Я справді вірю цій інформації. Я думаю, що Володимир Путін продовжував би марширувати Європою, якби йому дозволили. Думаю, він міг би наступного разу піти до країн Балтії. Я думаю, що він міг би влаштувати протистояння з Польщею чи одним із наших союзників по НАТО”, – говорив Джонсон.

NYT пише, що один із брифінгів, що мали найбільший вплив, відбувся у лютому в Овальному кабінеті, коли лідери Конгресу зустрілися з президентом США Джо Байденом, щоб обговорити державне фінансування та допомогу Україні.

Видання повідомило, що під час цієї дискусії директор ЦРУ Вільям Бернс та інші чиновники, відповідальні за національну безпеку США, намагалися переконати Джонсона в тому, наскільки швидко в Україні закінчуються боєприпаси та якими жахливими будуть наслідки, якщо її ППО більше не буде посилена американською зброєю.