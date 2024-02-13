У Смілі на Черкащині попрощаються із захисницею Анною Богуславською. Дівчині було всього 22 роки.

Про це повідомили у прес-службі Смілянської міськради.

“Сьогодні, поряд з чоловіками, боротьбу з ворогом за мир та спокій на нашій землі ведуть і тисячі відважних захисниць України. Такою була і Аня. Вона б могла вибрати легкий шлях і виїхати з країни, могла спокійно працювати у відносно мирному місті, але вона обрала інший шлях –шлях справжнього Героя, вступивши до війська. Служила солдатом, санітарним інструктором медичного пункту 2 штурмового батальйону в/ч ЗСУ. Але, на жаль, 1 лютого 2024 року дівчина померла у лікарні”, – зазначили у прес-службі.