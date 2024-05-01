Посадовець ТЦК вилучив на підприємствах автомобілі, що не підлягали мобілізації. Для цього прийшов із "озброєним супроводом".

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

На початку російського повномасштабного вторгнення офіцер військкомату відповідав за мобілізацію транспортних засобів, але обирав автомобілі для вилучення на «свій смак».

У березні 2022 року він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично знаходилась поза межами територіальної юрисдикції військкомату. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на майданчику не було.

У посадовця військкомату не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств. Фігуранту вдалося з порушеннями вилучити лише чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.