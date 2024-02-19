Про це повідомила глава МЗС ФРН Анналена Бербок у Брюсселі перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС

Міністерка також наголосила на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії та запевнила, що ФРН підтримуватиме Україну у її боротьбі за свій суверенітет та територіальну цілісність “стільки, скільки вона потребуватиме”, що ще раз підкреслено в укладеній днями безпековій угоді.