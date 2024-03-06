Заступник начальника Генштабу Польщі Пьотр Блазеуш заявив, що боротьба України з повномасштабною агресією РФ показала: кількість та якість військових мають значення.

Про це генерал-лейтенант повідомив у ефірі TVN24.

Відповідаючи на запитання, скільки солдатів повинна мати польська армія, особливо в нинішній міжнародній ситуації, Блазеуш підкреслив, що це залежить “від багатьох факторів”.

“Тому що важлива і демографія, і наша здатність синхронізувати всі поточні процеси модернізації. Це стосується підготовки кадрів, будівництва складів боєприпасів, усієї інфраструктури, змін в організації та доктринах. Тож, це дійсно дуже тривалий процес, який відбувається”, — зазначив заступник начальника Генштабу Польщі.

За словами генерал-лейтенанта, “знайти цю золоту середину завжди важко, але Україна показує, що якість та кількість, як і раніше, мають значення”.