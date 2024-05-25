Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників скасувати обмеження на використання Україною зброї для ударів по військових цілях на території Росії.

Про це він розповів в інтервʼю для The Economist.

Генеральний секретар підкреслив, що Росія проводить агресивну війну, і Україна має право на самооборону. Він пояснив, що це означає можливість ударів по об’єктах на території Росії, зауваживши, що деякі союзники вже скасували такі обмеження, і закликав усіх інших зробити те ж саме.

“Вважаю, союзникам прийшов час подумати про те, чи не слід їм скасувати обмеження стосовно використання зброї, переданої Україні, особливо зараз, коли в Харкові, поблизу кордону, йдуть бойові дії. Позбавлення України можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на території Росії дуже ускладнює їй самооборону”, – наголосив Столтенберг.

За словами Столтенберга, самооборона є “святинею Статуту ООН”. Вона є законною і легітимною, і вони допомагають Україні захищати своє право на можливість ударів по військових цілях на території Росії, – повторив він.