Чоловіка, який надсилав фото військових баз російському дипломату, затримали в Румунії. Підозрюють, що він шпигує понад 2 роки.

Про це повідомляє Europa Liberă România.

За інформацією, Доріна Александру Піскана, який, як стверджується, передав інформацію російському дипломату, заарештували на 30 днів, звинувачуючи у державній зраді.

Починаючи з 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, ця особа мала контроль над кількома румунськими військовими об’єктами, а також над об’єктами НАТО поблизу муніципалітету Тулча, що знаходиться на кордоні з Україною.

“Він збирав інформацію військового характеру та шляхом фотозйомки щодо військової бойової техніки та переміщення особового складу в прикордонній зоні з Україною, яку передавав дипломатам посольства Російської Федерації в Бухаресті”, — повідомляє джерело.

Служба розвідки Румунії (SRI) повідомляє, що зібрана ним інформація була направлена в посольство Росії в Бухаресті.

Прокурори провели обшук у будинку затриманого, де вони зібрали кілька матеріальних доказів, включаючи зображення, зроблені підозрюваним на військових базах.

Після арешту чоловіка, Міністерство закордонних справ оголосило російського дипломата персоною нон грата, з яким спілкувався обвинувачений у державній зраді.