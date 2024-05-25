Про це повідомляє Europa Liberă România.
За інформацією, Доріна Александру Піскана, який, як стверджується, передав інформацію російському дипломату, заарештували на 30 днів, звинувачуючи у державній зраді.
Починаючи з 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, ця особа мала контроль над кількома румунськими військовими об’єктами, а також над об’єктами НАТО поблизу муніципалітету Тулча, що знаходиться на кордоні з Україною.
“Він збирав інформацію військового характеру та шляхом фотозйомки щодо військової бойової техніки та переміщення особового складу в прикордонній зоні з Україною, яку передавав дипломатам посольства Російської Федерації в Бухаресті”, — повідомляє джерело.
Служба розвідки Румунії (SRI) повідомляє, що зібрана ним інформація була направлена в посольство Росії в Бухаресті.
Прокурори провели обшук у будинку затриманого, де вони зібрали кілька матеріальних доказів, включаючи зображення, зроблені підозрюваним на військових базах.
Після арешту чоловіка, Міністерство закордонних справ оголосило російського дипломата персоною нон грата, з яким спілкувався обвинувачений у державній зраді.
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