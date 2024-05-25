У російському Ярославлі агент партизанського руху "АТЕШ" виконав диверсійну операцію на залізниці.

Про це повідомив “АТЕШ”.

За даними відомо, що агент партизанського руху знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що спричинило неполадки у роботі найближчої залізничної станції “Полянки”.

Ярославль є важливим логістичним вузлом, що використовується росіянами у військових цілях.

“Завдяки успішній диверсії ми ускладнили транспортування продукції військового призначення таких компаній як Ярославський радіозавод, рибинський завод “Сатурн”, конструкторське бюро “Луч” та інші”, – йдеться у повідомленні.

Нещодавно агенти партизанського руху “Атеш” зафіксували, що російські військові у тимчасово окупованому Маріуполі постійно змінюють місце розташування своєї військової техніки та особового складу, щоб уникнути ударів ЗСУ. Також учасники партизанського руху виявили, що росіяни міняють пункти дислокації через місця скупчення людей, аби убезпечити себе.