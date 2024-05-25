Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24.

Про це пише Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 25.05.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 500080 (+1140) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 7650 (+15) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 14786 (+11) од,

артилерійських систем / artillery systems – 12929 (+27) од,

РСЗВ / MLRS – 1082 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 814 (+1) од,

літаків / aircraft – 356 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10414 (+4),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2209 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17608 (+39) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2104 (+3)