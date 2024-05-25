Час провокації може бути спланований таким чином, щоб викликати страх в іншій частині світу.

Про це пише NBC News.

У жовтні перед початком президентських виборів у США, Росія та Північна Корея можуть підготувати масштабну військову провокацію. Американські офіційні особи готуються до того, що Північна Корея може здійснити найбільш провокаційні військові дії за останнє десятиліття перед виборами.

Декілька високопоставлених американських чиновників повідомили журналістам, що, ймовірно, Пхеньян (столиця Північної Кореї) здійснить це за вимогою російського лідера Володимира Путіна.

“Ми не сумніваємося, що Північна Корея цього року буде провокаційною. Питання лише в тому, наскільки це буде ескалацією”, – розповів представник американської розвідки.

Адміністрація Байдена все більше хвилюється про можливе посилення військового альянсу між Путіним і північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, оскільки це може призвести до значного зростання ядерного потенціалу Пхеньяна та розвитку конфлікту в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Представники розвідки США вважають, що Путін надає Північній Кореї технологію створення ядерних підводних човнів і балістичних ракет в обмін на надсилання Пхеньяном Росії великої кількості боєприпасів для їх застосування у війні з Україною.

Представники США попередили, що північнокорейські боєприпаси, ймовірно, є старими та ненадійними, але вони були відправлені до Москви під час дефіциту в українських силах оборони, що мало вплив на поле бою.