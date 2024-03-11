Віцепрем’єр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що цього року Україна планує відкрити низку нових прикордонних пунктів пропуску, що дозволить знизити навантаження на україно-польську ділянку кордону. За його словами, нові КПП мають з’явитися на кордоні з Угорщиною, Молдовою, Румунією та Польщею.

Про це Олександр Кубраков розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

“Сподіваюся, що з Угорщиною ми незабаром відкриємо додатковий новий пункт пропуску, а існуючий — “Лужанка” — переформатуємо під пропуск порожніх вантажівок, тим самим збільшимо його пропускну здатність”, — сказав він.

Міністр додав, що наприкінці березня також планується відкриття спільного додаткового пункту пропуску з Молдовою, який останні місяці був на ремонті.

“З Румунією у цьому році теж очікуємо відкриття нового пункту пропуску. З Польщею, до речі, теж. Проєкт, який почали будувати декілька років тому, завершимо цього року”, — пояснив Кубраков.

23 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль інформував, що на кордоні з Угорщиною відкриють новий пункт пропуску “Велика Паладь — Надьгодош”, який буде працювати для пасажирських автомобілів. Також, за його словами, буде розширена робота ще одного пункту пропуску на кордоні з Угорщиною — “Лужанка — Берегшурань”.