Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що його країна веде постійний діалог з українською владою щодо антикорупційних заходів

Про це він заявив на брифінгу 26 лютого.

Міллера запитали, чи підтвердили США інформацію про те, що Україна причетна до корупції в оборонній промисловості “на десятки мільярдів доларів, зокрема до розкрадання сотень тисяч артилерійських снарядів”.

На це речник Держдепу США відповів, що він не чув таких повідомлень, але питання антикорупційних заходів США з Україною обговорюють давно.

“Ми бачили, що вони вжили низку заходів для боротьби з корупцією протягом останніх кількох років. Ми вважаємо, що вони можуть зробити більше, і ми ведемо з ними постійний діалог на цю тему”, – наголосив Міллер.

Ще у жовтні 2023 року у США заявили, що останніми тижнями Україна вживає “агресивних заходів” для подолання корупції і це залишається пріоритетом.