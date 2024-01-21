У ніч на неділю, 21 січня, в Ленінградській області Російської Федерації відбулась нова атака безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Місцеві мешканці почули шум дронів, після чого в районі терміналу морського торговельного порту в селищі Усть-Луга, розташованому на березі Фінської затоки Балтійського моря, прогриміли вибухи. Про це йдеться у повідомленнях російських телеграм-каналів.

В результаті виникла пожежа. Російські ЗМІ повідомили, що загорівся або нафтовий, або вугільний термінал порту. Пізніше губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що пожежа сталася у терміналі компанії “Новатек”. За його словами, постраждалих немає, була проведена евакуація персоналу.

“У Кінгісепському районі Ленінградської області введено режим підвищеної готовності через пожежу в терміналі “Новатека”, – додав він.

За заявами російських джерел, ймоваірно, українські безпілотні літальні апарати (БПЛА) здійснюють атаки на території Смоленської, Тульської та Орловської областей. Перші повідомлення про можливу роботу протиповітряної оборони (ППО) з’явилися приблизно о 22:30.