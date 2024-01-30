Про це повідомли в “Укренерго” станом на ранок 30 січня.

“Попри пошкодження, завдані російськими БПЛА одній з підстанцій в центральному регіоні, пропускна здатність високовольтних мереж “Укренерго” достатня для покриття наявного попиту”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується. Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

30 січня планується включення в роботу після ремонту 1 блоку на тепловій електростанції.

29 січня добовий максимум споживання був зафіксований вранці близько 10:00. Він був на 1,4% нижчим, ніж у попередній робочий день 26 січня. 30 січня станом на 9:00 рівень, попри зниження температури (з -0,5 °C в понеділок до -3,5°C сьогодні) споживання на 2,4% нижче, ніж в цей же час вчора.

Причина — ясна погода сприяє роботі сонячних електростанцій. В тому числі, й дахових в домогосподарствах, що зменшує обсяги електроенергії, яку вони споживають з мережі.

“Загальний рівень споживання залишається високим. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо”, — зазначили енергетики.

Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 4 743 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 830 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Експорт сьогодні відсутній.