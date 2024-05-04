В Росії відпрацьовують механізм передачі конфіскованих автомобілів для відправки на війну в Україні.

Про це пише губернатор Республіки Бурятія Олексій Циденов.

За його даними, у нетверезих російських водіїв за 2023 рік було конфісковано понад 260 автомобілів, які тепер можна відправити на війну, яку в Росії заведено називати “спеціальною військовою операцією”, скорочено “СВО”.

“За минулий рік у республіці затримано 7,8 тисяч водіїв з ознаками сп’яніння. З них понад 1,2 тисячі – повторно. Заарештовано 374, конфісковано – 266 автомобілів”, – написав Циденов.

Він зазначив, що зараз в Росії діє нормативний акт, за яким конфісковане майно може передаватись бійцям на СВО.

“Нехай машини йдуть у справу, нехай наші бійці будуть забезпечені добрими транспортними засобами. А водії нехай замисляться, що п’яним за кермо сідати це не тільки дуже небезпечно, а й накладно”, — підсумував російський чиновник.